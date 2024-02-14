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ПОЛІТИКА

Канада виділяє Україні $44 мільйонів військової допомоги

14 лютого 2024, 17:40
Канада виділяє Україні $44 мільйонів військової допомоги
Фото: з вільних джерел
Зокрема, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання.

Канада заявила про виділення Україні 60 млн канадських доларів (близько $44 млн) на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16.

Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні формату "Рамштайн" у середу, з посиланням на пресслужбу Міноборони Канади.

"На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів до Коаліції з посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, кошти допоможуть забезпечити критично необхідні для F-16 матеріали та обладнання, такі як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для України. 

Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, офіційно відкрив засідання Контактної групи з оборони України. Основні теми зустрічі - нарощування оборонного виробництва, підготовка до довготермінових викликів та вирішенні нагальних потреб.

Канададопомога УкраїніРамштайн

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