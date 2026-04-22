Lufthansa скасовує 20 тисяч авіарейсів на тлі зростання цін на паливо

22 квітня 2026, 11:29
Фото: promotion.lufthansa.com
Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального.
Найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані.
 
Про це cвідчить заява групи.
 
Група зазначила, що вимушена зняти з плану 20 тисяч короткомагістральних рейсів до жовтня.
 
Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального. Очікується, що загальна кількість доступних крісло-кілометрів Lufthansa Group цього літа зменшиться на 1%.
 
Рішення спрямоване на відмову від нерентабельних маршрутів у межах Європи. Оптимізація зачепить усі шість хабів групи: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.
 
При цьому компанія наголошує, що доступ до глобальної мережі та далекомагістральних рейсів для пасажирів залишиться стабільним.

 

Останні матеріали

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
