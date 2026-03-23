Атаки дронів і ракет не зупиняють авіарейси в ОАЕ

Влада ОАЕ вводить додаткові коридори безпеки та військовий супровід, але загроза для пасажирів і екіпажів залишається високою.

Попри масовані атаки дронів та ракет на території ОАЕ, авіакомпанії продовжують виконувати рейси, хоча інциденти поблизу аеропортів посилюють страхи перед новими катастрофами.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела в регіоні.

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході комерційна авіація працює навіть під загрозою обстрілів.

Один із показових випадків стався поблизу Дубаю: іранський дрон влучив у паливний резервуар поруч із міжнародним аеропортом буквально за кілька хвилин після зльоту пасажирського літака. Декілька бортів були змушені змінити курс або перейти в режим очікування, проте вже за кілька годин аеропорт відновив роботу.

Авіакомпанії ОАЕ – Emirates, Etihad, Flydubai та Air Arabia – продовжують виконувати більшість рейсів, а загалом у розпал конфлікту було здійснено тисячі польотів. Водночас частина міжнародних перевізників призупинила рейси через загрозу безпеці.

Експерти та пілоти попереджають: польоти у зоні бойових дій можуть мати катастрофічні наслідки, нагадуючи про випадки збиття пасажирських літаків, зокрема катастрофу МАУ у 2020 році поблизу Тегерана.

За останніми даними, щонайменше кілька літаків уже зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій.

Влада ОАЕ намагається мінімізувати ризики: запроваджуються спеціальні повітряні коридори, додаткові заходи безпеки та супровід військової авіації. Однак ці заходи не гарантують повного захисту у зоні постійних ракетних атак.

Авіагалузь опинилася між економічною необхідністю підтримувати рейси та зростаючою загрозою для пасажирів і екіпажів.

Ряд країн Перської затоки, включно з ОАЕ, потрапили у центр конфлікту на Близькому Сході: Іран заявляє, що атаки спрямовані на американські об’єкти, проте відомі й удари по цивільних точках.