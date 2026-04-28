У Wizz Air найгірша серед авіакомпаній Європи ситуація з запасами авіапалива

28 квітня 2026, 18:53
У Wizz Air найгірша серед авіакомпаній Європи ситуація з запасами авіапалива
Фото: rome.wantedineurope.com
Пасажирам Wizz Air загрожує скасування рейсів.
Угорський лоукостер Wizz Air може незабаром зіткнутися з серйозними проблемами, пов'язаними з нестачею авіаційного палива на тлі війни в Ірані.
 
Про це пише Express з посиланням на дані брокерської фірми XTB.
 
Wizz Air більше за всіх серед європейських авіакомпаній постраждала від проблем з постачанням авіаційного палива, спричинених закриттям Ормузької протоки, оскільки вона найменше застрахована від подібних ризиків. Дані показують, що рівень хеджування паливних ризиків у Wizz Air становить лише 55%, порівняно з 80% у RyanAir, 77% у Lufthansa та 70% у easyJet. Це означає, що угорська авіакомпанія раніше за інших зіткнеться зі зростанням цін на авіаційне паливо.
 
За даними XTB, зараз Wizz Air несе серйозні збитки за кожним незастрахованим рейсом, що означає, що пасажири цього літа можуть зіткнутися зі скасуванням рейсів в останній момент.
 
"Wizz Air стикається з дилемою, для якої немає хорошого рішення: літати в збиток або скоротити маршрутну мережу і втратити цінні слоти в аеропортах", – зазначають аналітики брокерської компанії.
 
За їхніми словами, для туристів, які планують літній відпочинок, наслідки кризи виходять за межі лише цін на квитки.
 
"Очікуйте введення паливних зборів у найближчий час, реального ризику скасування рейсів навіть незадовго до вильоту та погіршення якості обслуговування, оскільки авіакомпанії скорочують витрати в інших сферах, щоб компенсувати витрати на паливо. Підвищення тарифів і реальний ризик скорочення маршрутної мережі в розпал літнього сезону зараз є базовим сценарієм, а не песимістичним", – додають вони.
 
Експерти вважають, що ситуація в Ормузькій протоці має стабілізуватися до липня, щоб запобігти найважчому літу для європейських авіакомпаній з часів пандемії. За даними XTB, у найгіршому випадку запаси палива можуть впасти до критичного рівня протягом 8-9 тижнів.

 

