Італія встановлює ліміти на авіапаливо в деяких аеропортах

05 квітня 2026, 20:15
Італія встановлює ліміти на авіапаливо в деяких аеропортах
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Міжконтинентальні рейси та польоти в межах Шенгенської зони не підпадають під обмеження.
Кілька аеропортів в Італії попередили про обмежені запаси пального на найближчі дні. Обмеження на заправку літаків запроваджено в аеропортах Болоньї, Мілан-Лінате, Тревізо та Венеції.
 
Про це пише Bloomberg.
 
У Венеції пріоритет надаватиметься медичним, державним і рейсам тривалістю понад три години, тоді як для коротших рейсів встановлено ліміт у 2000 літрів пального на літак; подібні правила діють і в Болоньї та Тревізо. Обмеження діятимуть з 2 по 9 квітня. Зазначається, що постачання авіаційного пального Jet A1 від Air BP Italia є обмеженим. Ці заходи стали одними з перших випадків, коли дефіцит пального в Європі почав впливати на роботу авіації після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до скорочення поставок нафти, газу та нафтопродуктів, зокрема авіапального.
 
Італійський оператор аеропортів Save SpA, який керує летовищами у Венеції, Тревізо та Вероні, заявив, що обмеження не є критичними, стосуються лише одного постачальника, а інші компанії продовжують працювати. Також зазначено, що міжконтинентальні рейси та польоти в межах Шенгенської зони не підпадають під обмеження.
 
Голова італійського авіаційного регулятора ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що ситуація перебуває під контролем і наразі не становить загрози для пасажирів, хоча після квітня можуть виникнути ризики, якщо проблеми з постачанням збережуться. Європа є основним імпортером авіаційного пального, зокрема керосину, з Перської затоки. Па цей регіон припадає близько половини імпорту ЄС і Великої Британії. Найбільша авіаційна група Європи Deutsche Lufthansa AG уже підготувала плани на випадок погіршення ситуації, включно з можливим скороченням рейсів.
 
Водночас директор International Energy Agency Фатіх Біроль заявив, що наразі фізичного дефіциту авіапального чи дизеля в Європі немає, але попередив, що ситуація може змінитися в найближчі тижні, якщо перебої з постачанням із Близького Сходу триватимуть.

 

Італіяпальнеавіація

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Бізнес & Фінанси
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 08:11
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Політика
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 15:38
Ілюзія сухопутної війни в Ірані. Відсутність політичної мети та стратегічних цілей веде до поразки – Марк Гертлінг та Мік Раян
Політика
Ілюзія сухопутної війни в Ірані. Відсутність політичної мети та стратегічних цілей веде до поразки – Марк Гертлінг та Мік Раян
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 12:30
Більше публікацій

