Італія встановлює ліміти на авіапаливо в деяких аеропортах

Кілька аеропортів в Італії попередили про обмежені запаси пального на найближчі дні. Обмеження на заправку літаків запроваджено в аеропортах Болоньї, Мілан-Лінате, Тревізо та Венеції.

У Венеції пріоритет надаватиметься медичним, державним і рейсам тривалістю понад три години, тоді як для коротших рейсів встановлено ліміт у 2000 літрів пального на літак; подібні правила діють і в Болоньї та Тревізо. Обмеження діятимуть з 2 по 9 квітня. Зазначається, що постачання авіаційного пального Jet A1 від Air BP Italia є обмеженим. Ці заходи стали одними з перших випадків, коли дефіцит пального в Європі почав впливати на роботу авіації після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до скорочення поставок нафти, газу та нафтопродуктів, зокрема авіапального.

Італійський оператор аеропортів Save SpA, який керує летовищами у Венеції, Тревізо та Вероні, заявив, що обмеження не є критичними, стосуються лише одного постачальника, а інші компанії продовжують працювати. Також зазначено, що міжконтинентальні рейси та польоти в межах Шенгенської зони не підпадають під обмеження.

Голова італійського авіаційного регулятора ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що ситуація перебуває під контролем і наразі не становить загрози для пасажирів, хоча після квітня можуть виникнути ризики, якщо проблеми з постачанням збережуться. Європа є основним імпортером авіаційного пального, зокрема керосину, з Перської затоки. Па цей регіон припадає близько половини імпорту ЄС і Великої Британії. Найбільша авіаційна група Європи Deutsche Lufthansa AG уже підготувала плани на випадок погіршення ситуації, включно з можливим скороченням рейсів.

Водночас директор International Energy Agency Фатіх Біроль заявив, що наразі фізичного дефіциту авіапального чи дизеля в Європі немає, але попередив, що ситуація може змінитися в найближчі тижні, якщо перебої з постачанням із Близького Сходу триватимуть.