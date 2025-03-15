AFP: Дуров із дозволу влади виїхав із Франції

Тим часом, на тлі новин про від’їзд Дурова вартість криптовалюти Topcoin зросла більш ніж на 10%.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров вранці 15 березня залишив територію Франції з дозволу місцевої влади.

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на джерела.

За даними агентства, слідчий суддя дозволив Дурову покинути країну "на кілька тижнів", задовольнивши його прохання про зміну умов утримання під вартою кілька днів тому. Бізнесмен вирушив до Дубая.

Представник Telegram відмовився від коментарів, пообіцявши, що компанія виступить із заявою пізніше. Тим часом, на тлі новин про від’їзд Дурова вартість криптовалюти Topcoin зросла більш ніж на 10%.

Нагадаємо, Павло Дуров перебував під судовим контролем у Франції через розслідування, пов’язане зі звинуваченнями у співучасті в поширенні наркотиків і дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію за запитами органів. Дурова затримали в серпні 2024 року, однак невдовзі випустили під заставу в п’ять мільйонів євро з умовою регулярних відміток у поліції та забороною залишати країну. Відтоді він проживав у Парижі.

Після затримання Дуров «різко наростив» співпрацю з французькою владою. У четвертому кварталі 2024 року Telegram передав французьким органам дані майже 1400 користувачів, що вдвічі більше, ніж за попередні дев’ять місяців.