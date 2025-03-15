Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

AFP: Дуров із дозволу влади виїхав із Франції

15 березня 2025, 21:03
AFP: Дуров із дозволу влади виїхав із Франції
Фото: itc.ua
Тим часом, на тлі новин про від’їзд Дурова вартість криптовалюти Topcoin зросла більш ніж на 10%.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров вранці 15 березня залишив територію Франції з дозволу місцевої влади.

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на джерела.

За даними агентства, слідчий суддя дозволив Дурову покинути країну "на кілька тижнів", задовольнивши його прохання про зміну умов утримання під вартою кілька днів тому. Бізнесмен вирушив до Дубая.

Представник Telegram відмовився від коментарів, пообіцявши, що компанія виступить із заявою пізніше. Тим часом, на тлі новин про від’їзд Дурова вартість криптовалюти Topcoin зросла більш ніж на 10%.

Нагадаємо, Павло Дуров перебував під судовим контролем у Франції через розслідування, пов’язане зі звинуваченнями у співучасті в поширенні наркотиків і дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію за запитами органів. Дурова затримали в серпні 2024 року, однак невдовзі випустили під заставу в п’ять мільйонів євро з умовою регулярних відміток у поліції та забороною залишати країну. Відтоді він проживав у Парижі.

Після затримання Дуров «різко наростив» співпрацю з французькою владою. У четвертому кварталі 2024 року Telegram передав французьким органам дані майже 1400 користувачів, що вдвічі більше, ніж за попередні дев’ять місяців.

ФранціяПавел Дуров

Останні матеріали

Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється