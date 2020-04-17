Африка може стати новим епіцентром коронавірусу — ВООЗ
Про це повідомляє BBC, передає "Громадське".
Наразі в Африці зафіксували 19 359 випадків інфікування коронавірусом, з них 973 людини померли та 4 681 одужала.
У ВООЗ зазначили, що хоча ці показники нижчі, ніж у Європі та США, в Африці спостерігають збільшення випадків інфікування. Так, вірус уже фіксують далеко від африканських столиць.
За інформацією ВООЗ, на континенті недостатньо апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з пандемією.
Так, одною з перших від коронавірусу в Африці померла журналістка з Зімбабве. Місцева влада тоді заявила, що у них не було апарата ШВЛ, щоб лікувати її.
Також є побоювання, що вірус може швидко поширюватися в районах, де проживає багато людей, через що буде неможливо вводити соціальне дистанціонування. Крім того, у багатьох людей в Африці немає доступу до чистої води та мила.
Директорка регіонального бюро ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті розповіла, що в Африці намагаються зосередитись на профілактиці захворювання, щоб мінімізувати кількість інфікованих.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 190 тисяч 008 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 553 609, а померли — 147 010 людей.
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