Лідери Африки, які прилетіли на форум в Санкт-Петербург, закликали російського диктатора відновити експорт українського зерна.

Африканський союз закликав сьогодні терміново відновити "зернову угоду", яку росія розірвала.

Про це заявив президент Коморських Островів Азалі Ассумані для російських ЗМІ, пише Рolitico.

Про це він сказав у Санкт-Петербурзі, де президент рф владімір путін проводить саміт з африканськими лідерами.

"Проблема зерна і добрив стосується всіх", - заявив він.

"Ми будемо говорити про це в Санкт-Петербурзі, ми обговоримо це з путіним, щоб побачити, як ми можемо відновити цю угоду", - додав Ассумані.

Зазначимо, що Ассумані очолює Африканський союз, що складається з 55 країн.

Нагадаємо, у четвер президент рф путін пообіцяв подарувати по кілька десятків тисяч зерна деяким країнам Африки. При цьому він заявив, що росія хоче "замінити українське зерно як на безоплатній, так і на комерційній основі".