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Африканці сфотографувалися з прапором України після знищення "вагнерівців"

29 липня 2024, 18:34
Африканці сфотографувалися з прапором України після знищення
Фото: dilovamova.com
Джерела в силах оборони і безпеки України підтвердили автентичність фото.

Після повного розгрому ПВК "Вагнер" в Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.

Про це пише видання Kyiv Post

Фото опинилося в розпорядженні журналістів.

"Ймовірно, у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує "вагнерівців" повсюди на Африканському континенті", - пише ЗМІ.

В силах оборони і безпеки України підтвердили, що фото справжнє. 

"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", - додали вони. 

Україна підтримує будь-які сили в різних частинах африканського континенту, які борються з російськими терористами ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що днями повстанці в Африці атакували "Вагнерівців". Вони вбили командира, який штурмував Бахмут і Соледар.

 

АфрикаПВК Вагнерукраїнський прапор

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