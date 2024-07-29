Африканці сфотографувалися з прапором України після знищення "вагнерівців"
Після повного розгрому ПВК "Вагнер" в Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.
Про це пише видання Kyiv Post
Фото опинилося в розпорядженні журналістів.
"Ймовірно, у такий спосіб туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує "вагнерівців" повсюди на Африканському континенті", - пише ЗМІ.
В силах оборони і безпеки України підтвердили, що фото справжнє.
"Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК "Вагнер", - додали вони.
Україна підтримує будь-які сили в різних частинах африканського континенту, які борються з російськими терористами ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, що днями повстанці в Африці атакували "Вагнерівців". Вони вбили командира, який штурмував Бахмут і Соледар.