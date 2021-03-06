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Агентство авіабезпеки ЄС заборонило літати у повітряному просторі Білорусі

Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу з безпеки видало Директиву з безпеки 2021-02, в якій закликало національні компетентні органи держав-членів EASA проінструктувати експлуатантів повітряних суден з основним місцем діяльності на їх територіях, що проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах
Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.
Агентство авіабезпеки ЄС заборонило літати у повітряному просторі Білорусі Фото: afp.com
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві агентства.
 
"Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу з безпеки видало Директиву з безпеки 2021-02, в якій закликало національні компетентні органи держав-членів EASA проінструктувати експлуатантів повітряних суден з основним місцем діяльності на їх територіях, що проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах", - йдеться у заяві.
 
Агентство пояснило, що мета директиви полягає у зменшенні потенційного ризику для пасажирів та екіпажів, який може виникнути в результаті операцій повітряному просторі Білорусі після інциденту із примусовою посадкою рейсу Ryanair 23 травня.
 
Країни-члени EASA повинні запровадити ці заходи протягом двох днів з дати набрання чинності директиви.
 
Нагадаємо, цього тижня Європейський Союз має запровадити перший раунд обмежень щодо Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську та арешт журналіста.
 
 
У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 
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03 06 2021 15:30
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