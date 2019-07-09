Агентство Fitch підвищило рейтинг України до "B" з позитивним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B".

Як йдеться в повідомленні агентства в п'ятницю ввечері, прогнози з рейтингів позитивні, інформує "Інтерфакс-Україна".

Fitch відзначає, що Україна продемонструвала своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість, а скорочений період виборів зменшив внутрішню політичну невизначеність.

"Очікувана безперервність макроекономічної політики, заявлена прихильність нового уряду до структурних реформ і взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями означають, що Fitch очікує подальшого підвищення кредитоспроможності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, сильна народна підтримка президента Володимира Зеленського і контроль його партії над урядом і парламентом надають уряду унікальну сильну позицію для просування вперед у своїй політичній програмі, яка орієнтована на реформи. На думку агентства, нещодавно сформований уряд під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука включає технократичних, прозахідних і реформаторських міністрів. Ключові особи, що визначають економічну політику, такі як міністр фінансів Оксана Маркарова, залишаються на своїх позиціях, підтримуючи наступність політики, що лежить в основі скорочення макроекономічного дисбалансу і підвищення стабільності, відзначається в повідомленні.

Новий прем'єр-міністр має намір найближчим часом домовитися про нову і більш тривалу програму з МВФ, можливо, розширеного фінансування EFF. Висока ймовірність продовження співпраці з МВФ полегшить доступ до офіційного і ринкового фінансування для погашення великих виплат з суверенного боргу в 2020-2021 роках і послужить якорем для політики і реформ, які можуть потенційно підняти перспективи зростання, вважає Fitch.

На його думку, розважливе управління бюджетом, стабільне зростання, зниження процентних ставок і помірний тиск на обмінний курс сприятимуть продовженню скорочення державного боргу.

"Ми очікуємо, що державний борг знизиться до 47,9% ВВП (55,8% з урахуванням гарантій) до кінця 2019 року, скоротившись майже на 20 п.п. з піку 69,2% (80,9% з урахуванням гарантій ) в 2016 році і нижче нинішнього медіанного значення "B" на 57,5%, і досягне 44,4% до 2021 року", - йдеться в релізі.

Нагадаємо, останній раз Fitch підвищувало рейтинги України ще в 2016 році.