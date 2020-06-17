Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Агентство Moody's підвищило рейтинги 6 українських банків

Зазначається, що прогноз за рейтингами по депозитах змінили на "стабільний" із "позитивного"
Зокрема, базову оцінку кредитоспроможності підвищили до "B3" з "Caa1"; рейтинг за депозитами в іноземній валюті до "Caa1" з "Caa2" та рейтинг довгострокових депозитів в національній валюті до "B3" з "Caa1".
Агентство Moody Фото: з вільних джерел

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги та оцінки 6 українських банків - "ПриватБанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен Банку Аваль", Банку "Південний" та "Сбербанку".

Про це йдеться у прес-релізі Moody's від 16 червня, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що прогноз за рейтингами по депозитах змінили на "стабільний" із "позитивного".

Зокрема, базову оцінку кредитоспроможності підвищили до "B3" з "Caa1"; рейтинг за депозитами в іноземній валюті до "Caa1" з "Caa2" та рейтинг довгострокових депозитів в національній валюті до "B3" з "Caa1".

Довгострокові рейтинги "Ощадбанку" наразі мають стабільний прогноз - довгостроковий рейтинг ризику контрагента в іноземній валюті (Long Term Counterparty Risk Rating Fgn Curr) підвищено до рівня "В2", рейтинг ризику контрагента за національною шкалою (National Scale Rating) до рівня "A1.ua".

Читайте також: У Нацбанку повідомили майбутнє російських банків в Україні
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2020 13:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.