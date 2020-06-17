Агентство Moody's підвищило рейтинги 6 українських банків
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги та оцінки 6 українських банків - "ПриватБанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Райффайзен Банку Аваль", Банку "Південний" та "Сбербанку".
Про це йдеться у прес-релізі Moody's від 16 червня, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що прогноз за рейтингами по депозитах змінили на "стабільний" із "позитивного".
Зокрема, базову оцінку кредитоспроможності підвищили до "B3" з "Caa1"; рейтинг за депозитами в іноземній валюті до "Caa1" з "Caa2" та рейтинг довгострокових депозитів в національній валюті до "B3" з "Caa1".
Довгострокові рейтинги "Ощадбанку" наразі мають стабільний прогноз - довгостроковий рейтинг ризику контрагента в іноземній валюті (Long Term Counterparty Risk Rating Fgn Curr) підвищено до рівня "В2", рейтинг ризику контрагента за національною шкалою (National Scale Rating) до рівня "A1.ua".
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