У Нацбанку повідомили майбутнє російських банків в Україні
Про це повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє "Громадське".
Зокрема, Рожкова зазначила, що "Промінвестбанк", який належить російському державному "Внешекономбанку" фактично неробочий, а 6 лютого 2020 року мають відбутися збори акціонерів, під час яких обговорять питання про здачу банківської ліцензії банком.
"Інша ситуація із "Сбербанком". Рішення щодо нього - це рівень політики самого акціонера, хоча у нас немає ніяких контактів з ним. Ми як регулятор не спілкуємося з власником. Це все ускладнено політичними процесами. І для ринку це погано. Але сьогодні "Сбербанк" теж не проявляє активності на ринку", - повідомила Рожкова.
За її словами, українська "дочка" "Сбербанку" поступово зменшує обсяги кредитування та накопичених депозитів, а Нацбанк слідкує, щоб у банку залишалося достатньо коштів, щоб він «у разі чого міг розрахуватися з вкладниками».
"Але якщо я правильно розумію, акціонер має бажання спробувати продати банк. Я сподіваюся, що вже всім зрозуміло, що номінальним покупцям ми зелене світло не дамо. Тому якщо це буде міжнародна інституція, яка зможе, незважаючи на санкції, отримати дозвіл ЄЦБ на угоду, тоді добре", - додала Рожкова.
Нагадаємо, що 94% банків відмовляли клієнтам у відкритті рахунків через репутаційні ризики.
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