94% банків відмовляли клієнтам у відкритті рахунків через репутаційні ризики

94% банків повідомили, що відмовляли у відкритті рахунків через репутаційні ризики.

В ході дослідження були опитані представники українських фінустанов різних розмірів та форм власності. Згідно із результатами, репутаційні ризики ставали причиною відмови у відкритті рахунків як для нових, так і для існуючих клієнтів у 88% опитаних. Лише 6% фінустанов повідомили, що відмови стосувалися виключно нових клієнтів, передає LB.ua.

Опитування також показало, що, вивчаючи клієнта, окрім офіційних даних держустанов та реєстрів, українські банки широко використовують інформацію з відкритих джерел. Зокрема, абсолютно всі опитані повідомили, що спираються на інформацію у ЗМІ про клієнтів-юридичних осіб та їх бенефіціарів.

Крім того, 44% фінустанов серед джерел відзначили також публікації у соцмережах, а більше половини беруть до уваги публічні заяви як посадових осіб компаній, так і третіх осіб стосовно клієнтів.

Під час опитування лише 19% банків відповіли, що публікації у ЗМІ та інших медіа ніколи не ставали підставою для відмови в обслуговуванні. Чверть опитаних зізналася, що такі відмови були, проте переважно стосувалися нових клієнтів.

Тоді як 56% банків зазначили, що публікації призводили до відмов як новим, так і вже діючим клієнтам.

Тож медіа сьогодні набувають більшого значення та можуть відчутно впливати на бізнес, у тому числі, обмежуючи йому доступ до фінансових ресурсів.

Наразі в умовах, коли банки дбають про власну репутацію, у тому числі в очах регулятора, негативна репутація клієнта може стати на заваді співробітництву та, у підсумку, завдати істотної шкоди конкурентноздатності компанії.

"Агентство стратегічних рішень ShiStrategies" спільно з редакцією "Фінансовий клуб" провели опитування серед підприємств та комерційних установ різних масштабів та галузей.

Метою дослідження було визначити, яку саме інформацію збирають про клієнтів відділи фінансового моніторингу українських банків та наскільки репутація клієнта впливає на прийняття рішень про співпрацю.

Нагадаємо, що за перші 10 місяців 2019 року українські платоспроможні банки отримали рекордні 52 мільярди гривень прибутку, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.