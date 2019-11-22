Прибутки банків від початку року зросли у 3,5 раза - НБУ

За перші 10 місяців 2019 року українські платоспроможні банки отримали рекордні 52 мільярди гривень прибутку, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Фото: 5.ua

Відповідні дані наводить Національний банк України, передає "Громадське". Зокрема, банки отримали 201 мільярд гривень доходів, що на 23% більше, ніж попереднього року. Витрати банків зросли на 0,4%. Найбільше на зростання прибутків банків вплинули процентні доходи (від кредитів). Додаткові майже 14 мільярдів гривень банкам принесла переоцінка активів у зв'язку зі зміною курсу валют. Нагадаємо, що Національний банк виніс на громадське обговорення пропозицію дозволити власникам платіжних карток отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг.

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