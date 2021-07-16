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Агентство ЄС: число нових заражень в Європі зростає через дельта-варіант

Збільшення числа нових випадків захворювання спостерігалося в 20 країнах
У країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони тижнева кількість нових випадків коронавірусу зросла на 64,3% в порівнянні з попереднім тижнем.
Агентство ЄС: число нових заражень в Європі зростає через дельта-варіант Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це повідомив у п’ятницю Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC), пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Поширенню коронавірусу сприяє більш заразний варіант "дельта". Водночас кількість госпіталізацій і завантаженість відділень інтенсивної терапії різко не зросли, оскільки найбільше заражаються молоді люди, які легше переносять захворювання.

ECDC заявило, що зростання числа нових випадків найбільш сконцентровано у віковій групі від 15 до 24 років, в той час як нові випадки серед осіб, старших за 65 років, спостерігаються в обмежених кількостях.

Збільшення числа нових випадків захворювання спостерігалося в 20 країнах.

У своєму щотижневому зведеному звіті, опублікованому в четвер, агентство заявило, що очікує продовження погіршення епідеміологічної ситуації в багатьох країнах через поширення штаму "дельта".

Нагадаємо, що Австрія посилить низку коронавірусних обмежень з 22 липня

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16 07 2021 16:56
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