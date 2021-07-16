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Австрія посилить низку коронавірусних обмежень з 22 липня

З ростом рівня інфікування влада вирішила повернути частину обмежень
На тлі зростання числа випадків зараження коронавірусом влада Австрії вирішила з 22 липня посилити низку заходів зі стримування пандемії.
Австрія посилить низку коронавірусних обмежень з 22 липня Фото: Європейська правда

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Трохи більше тижня тому було оголошено про пом'якшення карантинних заходів, в тому числі вимог до масок в магазинах. Але з ростом рівня інфікування влада вирішила повернути частину обмежень.

З 22 липня маски більше не будуть обов'язковими в роздрібній торгівлі, але, як і раніше, будуть потрібні в громадському транспорті та супермаркетах.

Інші посилення включають правила відвідування нічних клубів і великих заходів, контактні дані для відвідування ресторанів і барів.

З 22 липня відвідувати нічні клуби зможуть тільки люди, які пройшли вакцинацію або отримали негативний результат ПЛР-тесту менше 72 годин назад. Людей, що вилікувалися від вірусу, або з негативним результатом тесту на антигени, більше не пускатимуть.

Найближчим часом ресторанам і барам і раніше необхідно буде збирати контактні дані відвідувачів. Ця вимога була пом'якшено, але тепер воно знову повернеться.

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16 07 2021 15:55
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