Австрія посилить низку коронавірусних обмежень з 22 липня
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Трохи більше тижня тому було оголошено про пом'якшення карантинних заходів, в тому числі вимог до масок в магазинах. Але з ростом рівня інфікування влада вирішила повернути частину обмежень.
З 22 липня маски більше не будуть обов'язковими в роздрібній торгівлі, але, як і раніше, будуть потрібні в громадському транспорті та супермаркетах.
Інші посилення включають правила відвідування нічних клубів і великих заходів, контактні дані для відвідування ресторанів і барів.
З 22 липня відвідувати нічні клуби зможуть тільки люди, які пройшли вакцинацію або отримали негативний результат ПЛР-тесту менше 72 годин назад. Людей, що вилікувалися від вірусу, або з негативним результатом тесту на антигени, більше не пускатимуть.
Найближчим часом ресторанам і барам і раніше необхідно буде збирати контактні дані відвідувачів. Ця вимога була пом'якшено, але тепер воно знову повернеться.
Нагадаємо, що Португалія відновила нічну комендантську годину у третині регіонів
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