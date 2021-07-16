Португалія відновила нічну комендантську годину у третині регіонів
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Глава МОЗ Маріана Вієйра да Сілва в четвер увечері оголосила про заходи щодо обмеження руху на дорогах загального користування з 23:00 до 5:00.
Крім комендантської години, в цих 90 регіонах будуть скорочені години роботи магазинів і ресторанів.
Згідно з правилами, затвердженими минулого тижня, обслуговування в приміщенні в ресторанах з 19:00 в п'ятницю і в вихідні дні може надаватися тільки клієнтам з цифровим сертифікатом COVID-19 або негативним тестом.
Раніше повідомлялося, що в районі Лісабона та популярного туристичного південного регіону Алгарве всі випадки коронавірусу припадають на більш заразний дельта-варіант.
Випадки захворювання почали поступово зростати після того, як в середині травня Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великої Британії. Але щоденна смертність залишається значно нижчою, ніж була в лютому, коли діяв локдаун.
Нові випадки захворювання в основному реєструють серед молодих, невакцинованих людей, які з меншою ймовірністю можуть захворіти з ускладненнями.
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