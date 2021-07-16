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Португалія відновила нічну комендантську годину у третині регіонів

Крім комендантської години, в цих 90 регіонах будуть скорочені години роботи магазинів і ресторанів
Уряд Португалії оголосив про відновлення комендантської години в 90 з 278 муніципалітетів материкової частини країни з високим або дуже високим ризиком зараження COVID-19.
Португалія відновила нічну комендантську годину у третині регіонів Португалія, Лісабон. Фото: AFP

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Глава МОЗ Маріана Вієйра да Сілва в четвер увечері оголосила про заходи щодо обмеження руху на дорогах загального користування з 23:00 до 5:00.

Крім комендантської години, в цих 90 регіонах будуть скорочені години роботи магазинів і ресторанів.

Згідно з правилами, затвердженими минулого тижня, обслуговування в приміщенні в ресторанах з 19:00 в п'ятницю і в вихідні дні може надаватися тільки клієнтам з цифровим сертифікатом COVID-19 або негативним тестом.

Раніше повідомлялося, що в районі Лісабона та популярного туристичного південного регіону Алгарве всі випадки коронавірусу припадають на більш заразний дельта-варіант.

Випадки захворювання почали поступово зростати після того, як в середині травня Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великої Британії. Але щоденна смертність залишається значно нижчою, ніж була в лютому, коли діяв локдаун. 

Нові випадки захворювання в основному реєструють серед молодих, невакцинованих людей, які з меншою ймовірністю можуть захворіти з ускладненнями.

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16 07 2021 11:48
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