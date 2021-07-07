У Греції повернули COVID-обмеження для барів і розважальних закладів

З 8 липня всі бари, клуби та інші розважальні заклади дозволять обслуговувати лише гостей, які сидітимуть за столами

Влада Греції заявила про посилення коронавірусних обмежень через зростання числа нових випадків зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

З 8 липня всі бари, клуби та інші розважальні заклади дозволять обслуговувати лише гостей, які сидітимуть за столами.

Заступник міністра цивільного захисту Нікос Гардаліас заявив, що підприємства, які порушують правила, отримають великі штрафи.

Він попередив, що частота виявлення варіанта коронавірусу "дельта" зростає, особливо серед молоді, і в цьому частково звинувачують бари та клуби.

"Дельта" почала переважати, і невакциновані знаходяться в небезпеці. З минулого понеділка ми зафіксували стрибок нових випадків, які зросли майже втричі. Нові випадки були виявлені в основному у людей молодого віку та в основному під час розважальних заходів у клубах та барах, які сприяють розповсюдженню", - сказав він.

Організаціям, які порушують правила, загрожує штраф у розмірі 5000 євро та закриття на сім днів. Друге порушення призведе до посилення штрафу, а третє - до конфіскації ліцензії на підприємництво.

Хардаліас повідомив, що під час вибіркових тестів, проведених у вівторок у Афінах і передмісті, 66% інфікованих були у віці 15-24 років, а показник позитивності становив 6,1.

Нагадаємо, що Греція більше не закриватиме економіку через коронавірус