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Греція більше не закриватиме економіку через коронавірус

Повністю щеплені греки також можуть ходити на роботу або в тренажерний зал без необхідності тестування
Економіка Греції знову не закриватиметься через пандемію коронавірусу тільки заради захисту людей, які не хочуть робити щеплення.
Греція більше не закриватиме економіку через коронавірус Фото: з вільних джерел

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Економічна правда".

"Коли ми запроваджували всеосяжні заходи, вакцини не було. Зараз у нас є вакцини", - сказав Міцотакіс.

Він додав, що не може зробити щеплення обов'язковими. "Але кожен бере на себе свою відповідальність. Країна більше не закриється для захисту декількох нещеплених", - додав прем'єр.

Греція добре впоралася з першою хвилею COVID-19 минулого року. Але нова хвиля інфекцій COVID-19 змусила країну з листопада ввести жорсткі обмеження, які коштували багато мільярдів євро економіці, що повільно виходить з десятирічної кризи.

Близько 35% з 11 мільйонів населення країни були повністю вакциновані. Для підвищення рівня вакцинації уряд минулого тижня запропонував молоді фінансові бонуси.

Минулого тижня в Греції скасували обов’язкове носіння масок для обличчя на відкритому повітрі. Повністю щеплені греки також можуть ходити на роботу або в тренажерний зал без необхідності тестування.

Нагадаємо, що Греція заохочуватиме молодь вакцинуватися готівковою карткою на 150 євро

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05 07 2021 11:37
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