НОВИНИГреція запропонує молоді готівкову картку на суму 150 євро в обмін на отримання першої дози вакцини від коронавірусу до кінця року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція заохочуватиме молодь вакцинуватися готівковою карткою на 150 євро
З першим уколом вакцини (вони) отримають картку зі 150 євро на рахунку
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"З першим уколом вакцини (вони) отримають картку зі 150 євро на рахунку", - сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на зустрічі міністрів.
"Це борг перед молоддю, подарунок із вдячності", - додав він.
Близько 940 тисяч греків віком від 18 до 25 років, які отримають першу дозу вакцини до кінця року, матимуть право на отримання грошового бонусу "pass free", заявив уряд.
Їм дозволять витратити його на літніх канікулах та культурних заходах з 15 липня.
За даними уряду, приблизно третина з 11-мільйонного населення Греції повністю щеплена.
Минулого тижня країна припинила обов’язкове носіння масок для обличчя на відкритому повітрі. З понеділка повністю щеплені греки також можуть ходити на роботу або в тренажерний зал без необхідності тестування.
Читайте також: У МОЗ назвали п’ять найбільш небезпечних COVID-штамів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2021 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов до одеського порту
- ФОТО Китайське космічне управління опублікувало нові зображення з Марсу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles