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Греція заохочуватиме молодь вакцинуватися готівковою карткою на 150 євро

З першим уколом вакцини (вони) отримають картку зі 150 євро на рахунку
Греція запропонує молоді готівкову картку на суму 150 євро в обмін на отримання першої дози вакцини від коронавірусу до кінця року.
Греція заохочуватиме молодь вакцинуватися готівковою карткою на 150 євро Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
"З першим уколом вакцини (вони) отримають картку зі 150 євро на рахунку", - сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на зустрічі міністрів.
 
"Це борг перед молоддю, подарунок із вдячності", - додав він.
 
Близько 940 тисяч греків віком від 18 до 25 років, які отримають першу дозу вакцини до кінця року, матимуть право на отримання грошового бонусу "pass free", заявив уряд.
 
Їм дозволять витратити його на  літніх канікулах та культурних заходах з 15 липня.
 
За даними уряду, приблизно третина з 11-мільйонного населення Греції повністю щеплена.
 
Минулого тижня країна припинила обов’язкове носіння масок для обличчя на відкритому повітрі. З понеділка повністю щеплені греки також можуть ходити на роботу або в тренажерний зал без необхідності тестування.
 
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29 06 2021 12:33
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