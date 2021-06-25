У МОЗ назвали п’ять найбільш небезпечних COVID-штамів

Мутація - це типове явище для усіх вірусів, а не тільки для SARS-CoV-2. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, і з вірусом грипу

Дотримання правил гігієни та соціального дистанціювання допоможуть захиститися від мутацій SARS-CoV-2.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Україна зараз знаходиться в "зеленій" зоні за показниками захворюваності на COVID-19 як за внутрішніми критеріями, так і критеріями ЄС. Однак це не причина послаблювати пильність. Лише завдяки злагодженій роботі лікарів, карантинним заходам та вашому відповідальному ставленню ми змогли вийти з весняної хвилі пандемії. Але ми маємо й надалі дотримуватися правил, бо вірус теж не стоїть на місці та мутує", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, на сьогодні виявлено багато різних штамів вірусу SARS-CoV-2, але найбільше занепокоєння викликають наступні:

· "Дикий" (L) - уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року;

· "Альфа" (B.1.1.7) - уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року;

· "Бета" (B.1.351) - уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;

· "Гама" (P.1) - уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року;

· "Дельта" (B.1.617) - уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року.

"Мутація - це типове явище для усіх вірусів, а не тільки для SARS-CoV-2. Аналогічна ситуація спостерігається, наприклад, і з вірусом грипу", - наголошують у міністерстві.

"У МОЗ нагадали, що наразі специфічного лікування COVID-19 не існує, тож варто, як і раніше, дотримуватись простих правил, які допоможуть захистити себе та інших від інфікування: мийте руки з милом або користуйтесь антисептиками; носіть маску правильно - ніс і рот мають бути прикритими; дотримуйтесь дистанції з людьми в 1,5 метри; чхайте та кашляйте в згин ліктя чи в серветку; не торкайтесь брудними руками обличчя; регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні; якщо захворіли - лишайтесь удома", - йдеться у повідомленні

Найкращим способом захисту себе від COVID-19 є вакцинація.

Записатися до листа очікування на щеплення можна на сайті чи в мобільному додатку Дія. Також можна зателефонувати до контакт-центру Міністерство охорони здоров'я України за номером: 0 800 60 20 19.

Крім цього, вакцинування роблять і в центрах масової вакцинації.

Як повідомлялося в Україні 1 дозу вакцину вже отримали 1 834 969 людей, дві дози - 490 376.