В Австралії випробовують безін’єкційну COVID-вакцину

Це вакцина наступного покоління, вона не містить добавок та консервантів, вводити її можна буде за допомогою безголкової ін’єкційної системи - струменевого розпилювача. Спрей під високим тиском буде проникати через шкіру і... стимулювати відповідну реакцію імунної системи

Австралійська біотехнологічна компанія Technovalia разом із кількома провідними науково-дослідними центрами країни розпочинає першу фазу клінічних випробувань нової безін’єкційної вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Університету Сіднея, фахівці з якого брали участь у розробці вакцини.

Під керівництвом Університету Сіднея, Scientia Clinical Research (Сідней), Telethon Kids Institute (Перт) і Жіночої та дитячої лікарні (Аделаїда) в дослідженні COVALIA використовується вакцина з використанням ДНК вірусу SARS-CoV2.

"Це вакцина наступного покоління, вона не містить добавок та консервантів, вводити її можна буде за допомогою безголкової ін’єкційної системи - струменевого розпилювача. Спрей під високим тиском буде проникати через шкіру і... стимулювати відповідну реакцію імунної системи", - розповіли в університеті.

У випробуваннях в рамках першої фази візьмуть участь близько 150 добровольців. Під час дослідження експерти з’ясують, чи може менша доза вакцини працювати краще після того, як вона потрапить на шкіру, а не одразу в м’язи.

Професор Пітер Річмонд з центру вакцин і інфекційних захворювань Весфармерс вважає, що зараз дуже важливо "продовжувати розробляти вакцини наступного покоління проти COVID-19".

"Нам потрібно досягати більшої ефективності та безпеки (препаратів), контролювати імунні реакції. Наявність більшого асортименту доступних вакцин збільшує глобальний потенціал імунізації, а в майбутньому дозволить забезпечити дієвим препаратом кожного пацієнта", - зауважив він.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 25 червня зафіксували 180 775 213 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 3 916 202 смерті, одужали 165 423 065 осіб.