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В Австралії стартували випробування COVID-вакцини у вигляді спрею

Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу
Австралійські науковці почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу, яка буде вводитися за допомогою назального спрею.
В Австралії стартували випробування COVID-вакцини у вигляді спрею Фото: Прямий
Про це йдеться в публікації Голосу Америки, передає Укрінформ.
 
Випробування проводять дослідники компанії Nucleus Network (м. Брісбен). Вони припускають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer.
 
Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень. Учені кажуть, що вакцина-спрей стане доступною пацієнтам приблизно через кілька років.
 
Медичний директор Nucleus Network Пол Гріффін підкреслює: на відміну від вже наявних вакцин, які в основному захищають людей від ускладнень COVID-19, новий препарат націлений на зниження ризику зараження.
 
"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - цитує вченого Голос Америки.
 
Окрім того, зауважують дослідники, на вакцинацію за допомогою спрею зможуть зважитися багато людей, які бояться уколів.
 
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20 06 2021 13:42
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