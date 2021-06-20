НОВИНИАвстралійські науковці почали клінічні випробування вакцини проти коронавірусу, яка буде вводитися за допомогою назального спрею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії стартували випробування COVID-вакцини у вигляді спрею
Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу
Фото: Прямий
Про це йдеться в публікації Голосу Америки, передає Укрінформ.
Випробування проводять дослідники компанії Nucleus Network (м. Брісбен). Вони припускають, що нова вакцина може виявитися ефективнішою, ніж препарати AstraZeneca і Pfizer.
Зазначається, що незалежний комітет з етики схвалив початок досліджень. Учені кажуть, що вакцина-спрей стане доступною пацієнтам приблизно через кілька років.
Медичний директор Nucleus Network Пол Гріффін підкреслює: на відміну від вже наявних вакцин, які в основному захищають людей від ускладнень COVID-19, новий препарат націлений на зниження ризику зараження.
"Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність... і, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу", - цитує вченого Голос Америки.
Окрім того, зауважують дослідники, на вакцинацію за допомогою спрею зможуть зважитися багато людей, які бояться уколів.
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20 06 2021 13:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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