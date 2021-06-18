Британія фіксує зростання нових інфекцій через поширення штаму Delta

Головний медичний радник уряду професор Кріс Вітт сказав, що масштаб нинішнього спалаху "все ще невизначений", але він "точно призведе до подальших госпіталізацій і, на жаль, поза сумнівом, приведе до нових смертей

У Британії число нових підтверджених випадків коронавірусу перевищило 10 тисяч за добу вперше майже за чотири місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За даними уряду, в четвер за останні 24 години було зареєстровано ще 11 007 випадків. Це найвищий щоденний показник з 19 лютого, коли було зареєстровано 12 027 випадків захворювання.

Головний медичний радник уряду професор Кріс Вітт сказав, що масштаб нинішнього спалаху "все ще невизначений", але він "точно призведе до подальших госпіталізацій і, на жаль, поза сумнівом, приведе до нових смертей".

Щоденні випадки захворювання досить різко зросли за останні кілька тижнів після того, як раніше коливалися біля позначки 2 тисячі. Дельта-варіант, який був вперше виявлений в Індії і вважається більш заразним за попередній домінуючий штам, становить близько 95 % всіх нових випадків у Британії.

Більшість нових підтверджених випадків виявили у більш молодих вікових групах, які ще не отримали вакцини від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підтвердив, що з п'ятниці впровадження вакцин в Британії буде поширюватися на всіх дорослих, старших 18 років.

Поширення дельта-варіанту змінило плани уряду щодо скасування решти обмежень на соціальні контакти в Англії, починаючи з наступного тижня.

У понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон відклав цей крок до 19 липня, заявивши, що зараз "час послабити прискорення", щоб більше людей могло пройти вакцинацію і запобігти новим смертям.