Штам Delta не має "класичних" симптомів і дуже заразний

Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним

Головний біль, сухість у горлі та нежить наразі є найбільш поширеними симптомами дельта-варіанту коронавірусу.

Таким чином, за словами дослідника захворювання професора Тіма Спектора, цей різновид COVID-19 виглядає, особливо для молодих людей, схожим на звичайну застуду, повідомляє BBC.

Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним.

Наразі основними "класичними" симптомами коронавірусу вважаються сухий кашель, висока температура та втрата смаку й запаху.

Як повідомлядося, причиною 90% нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії стає штам "Дельта", який свого часу вперше був виявлений в Індії.

При цьому зазначається, що мутація "Дельта" нині ефективно виявляється новими експрес-тестами, які показують результат упродовж 48 годин.

Штам коронавірусу B.1.617.2, який був уперше зафіксований в Індії (ВООЗ маркує його як "Дельта"), вже виявили принаймні у 74 країнах і територіях.

На початку червня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.