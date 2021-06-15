НОВИНИГоловний біль, сухість у горлі та нежить наразі є найбільш поширеними симптомами дельта-варіанту коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штам Delta не має "класичних" симптомів і дуже заразний
Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним
Фото: CTK Photo
Таким чином, за словами дослідника захворювання професора Тіма Спектора, цей різновид COVID-19 виглядає, особливо для молодих людей, схожим на звичайну застуду, повідомляє BBC.
Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним.
Наразі основними "класичними" симптомами коронавірусу вважаються сухий кашель, висока температура та втрата смаку й запаху.
Як повідомлядося, причиною 90% нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії стає штам "Дельта", який свого часу вперше був виявлений в Індії.
При цьому зазначається, що мутація "Дельта" нині ефективно виявляється новими експрес-тестами, які показують результат упродовж 48 годин.
Штам коронавірусу B.1.617.2, який був уперше зафіксований в Індії (ВООЗ маркує його як "Дельта"), вже виявили принаймні у 74 країнах і територіях.
На початку червня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.
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15 06 2021 10:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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