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Штам Delta не має "класичних" симптомів і дуже заразний

Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним
Головний біль, сухість у горлі та нежить наразі є найбільш поширеними симптомами дельта-варіанту коронавірусу.
Штам Delta не має "класичних" симптомів і дуже заразний Фото: CTK Photo
Таким чином, за словами дослідника захворювання професора Тіма Спектора, цей різновид COVID-19 виглядає, особливо для молодих людей, схожим на звичайну застуду, повідомляє BBC.
 
Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним.
 
Наразі основними "класичними" симптомами коронавірусу вважаються сухий кашель, висока температура та втрата смаку й запаху.
 
Як повідомлядося, причиною 90% нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії стає штам "Дельта", який свого часу вперше був виявлений в Індії.
 
При цьому зазначається, що мутація "Дельта" нині ефективно виявляється новими експрес-тестами, які показують результат упродовж 48 годин.
 
Штам коронавірусу B.1.617.2, який був уперше зафіксований в Індії (ВООЗ маркує його як "Дельта"), вже виявили принаймні у 74 країнах і територіях.
 
На початку червня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.
 
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15 06 2021 10:33
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