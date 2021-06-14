НОВИНИРада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада ЄС скасувала обмеження на поїздки для власників "паспортів вакцинації"
Власники сертифікатів про вакцинацію, виданих відповідно до регламенту ЄС щодо цифрових сертифікатів COVID, не повинні проходити тестування або карантин / самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів, і минуло щонайменше 14 днів з моменту повної вакцинації. Держави-члени також можуть зняти такі обмеження після першої дози у випадку дводозових вакцин
Фото: Google
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.
"Власники сертифікатів про вакцинацію, виданих відповідно до регламенту ЄС щодо цифрових сертифікатів COVID, не повинні проходити тестування або карантин / самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів, і минуло щонайменше 14 днів з моменту повної вакцинації. Держави-члени також можуть зняти такі обмеження після першої дози у випадку дводозових вакцин" - йдеться у повідомленні.
Також скасовані обмеження для осіб, які мають сертифікат, що свідчить про те, що минуло менше 180 днів з дати позитивного результату тестування.
Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.
ЄС запроваджує сертифікати COVID-19, які вказуватимуть, чи людина щеплена, чи має імунітет, оскільки вона раніше була інфікована, чи нещодавно пройшла негативний тест. Система повинна бути готова до 1 липня, хоча деякі країни вже запустили сертифікати раніше.
Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, що демонструє сплеск захворювання.
Система розроблена також для застосування до країн, що не є членами Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, але не для Великої Британії.
Відвідувачі з інших країн також можуть приїхати, якщо вони можуть довести, що вони щеплені. Однак прикордонна політика в цілому є питанням окремих країн ЄС, тому вони можуть встановлювати власні правила.
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14 06 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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