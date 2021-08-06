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Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після ЄС

Для того, щоби вони почали діяти, їх повинні затвердити в Європі. Це просте питання. Затвердить Європа, і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити сертифікат у нас. Після цього можна буде його запроваджувати
Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.
Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після ЄС Фото: з вільного доступу
Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24", передає "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
 
Він зазначив, що в Україні наразі розробляються цифрові COVID-сертифікати на основі аналогічних європейських сертифікатів. Вони міститимуть повну інформацію не тільки про вакцинацію, а й про негативні тести ПЛР та одужання від коронавірусної хвороби. Ці сертифікати видаватимуться як в електронній, так і у паперовій формі, та будуть містити QR-код.
 
"Для того, щоби вони почали діяти, їх повинні затвердити в Європі. Це просте питання. Затвердить Європа, і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити сертифікат у нас. Після цього можна буде його запроваджувати", - сказав Немчінов.
 
Він сказав, що за отриманою від європейських партнерів інформацією, в Євросоюзі розширили вимоги до цифрових COVID-сертифікатів. Зокрема, ці сертифікати потребуватимуть серйозних підзаконних актів, щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.
 
"Ми технологічно готові до цього були, напевно, ще півтора чи два місяці тому, але вони змінюють свої вимоги під час затвердження", - додав міністр.
 
Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.
 
Нагадаємо, що сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.
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08 06 2021 16:36
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