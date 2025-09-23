Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп знову пов'язав аутизм із вакцинами, ВООЗ відповіла

23 вересня 2025, 17:10
Трамп знову пов'язав аутизм із вакцинами, ВООЗ відповіла
Фото: Espresso TV
За його словами, докази "залишаються суперечливими".

Речник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Яшаревич заявив, що докази зв'язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом "залишаються суперечливими". Він також наголосив, що аутизм не викликають й вакцини, про що напередодні стверджував Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизму. Вакцини, як я вже казав, рятують незліченну кількість життів. Тож це те, що довела наука, і ці речі не слід насправді ставити під сумнів", — заявив він.

Трамп раніше пов'язав аутизм у дітей із вакцинацією та прийомом жінками популярного знеболювального препарату "Тайленол" під час вагітності. У США змінять деякі рекомендації щодо ліків, але низка фахівців вважають таке рішення поспішним.

"Приймати "Тайленол" — це недобре", заявив Трамп під час брифінгу в Білому домі. 

"Тайленол" — це знеболювальний засіб, активна речовина якого відома як ацетамінофен у США та як парацетамол в інших країнах.

Трамп також виділив "Лейковорин" — препарат, що застосовується для лікування побічних ефектів деяких ліків проти раку, як потенційний засіб для "лікування аутизму". Ранні випробування за участю невеликих груп дітей показали обнадійливі результати в розвитку мовлення. Хоча вчені наголошують на необхідності проведення масштабніших досліджень, адміністрація Трампа заявила, що FDA офіційно визнає потенційне застосування препарату для "лікування аутизму" і попросить штати контролювати та вивчати його застосування.

