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Аграрії Миколаївщини, яка знаходиться під обстрілами, завершили збирання ранніх зернових

Разом з Миколаївщиною жнива ранніх культур завершили й в інших областях.
Аграрії Миколаївщини, яка знаходиться під обстрілами, завершили збирання ранніх зернових Фото: agravery.com

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

"В умовах військової агресії росії українські аграрії продовжують невтомно працювати на рідній землі для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та світу", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Мінагрополітики Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи. Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82%, ячменю 89%.

Сільгосптоваровиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га (49%) при врожайності 38,1 ц/га, намолочено 20,8 млн тонн зерна в т.ч.:

• пшениці обмолочено 3,8 млн га, при врожайності 40,1 ц/га намолочено 15,4 млн тонн;

• ячменю обмолочено 1,4 млн га, при врожайності 34,4 ц/га намолочено 4,9 млн тонн;

• гороху обмолочено 106 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 239 тис. тонн.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння при врожайності 27,9 ц/га.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини 62.0 ц/га.

Раніше повідомлялось, що ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України.

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15 08 2022 16:56
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