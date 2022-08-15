Аграрії Миколаївщини, яка знаходиться під обстрілами, завершили збирання ранніх зернових

Разом з Миколаївщиною жнива ранніх культур завершили й в інших областях.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

"В умовах військової агресії росії українські аграрії продовжують невтомно працювати на рідній землі для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та світу", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією Мінагрополітики Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи. Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82%, ячменю 89%.

Сільгосптоваровиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га (49%) при врожайності 38,1 ц/га, намолочено 20,8 млн тонн зерна в т.ч.:

• пшениці обмолочено 3,8 млн га, при врожайності 40,1 ц/га намолочено 15,4 млн тонн;

• ячменю обмолочено 1,4 млн га, при врожайності 34,4 ц/га намолочено 4,9 млн тонн;

• гороху обмолочено 106 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 239 тис. тонн.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння при врожайності 27,9 ц/га.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини 62.0 ц/га.

Раніше повідомлялось, що ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України.