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Ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України - видання

Повідомляється, що кошти за відвідування і розваги у ньому будуть перераховані на допомогу українцям.
Ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України - видання Фото: Рубрика
Американська ферма Kelder's Farm у м.Кергоксон (штат Нью-Йорк), зробила на своєму кукурудзяному полі лабіринт на підтримку України із зображенням соняшника та написом "We stand with Ukraine". Про це повідомило у нелілю видання "Рубрика".
Зазначаєтья, що в цьому регіоні традиційно проживає велика українська громада. Судячи з фото, лабіринт досить масштабний і займає площу не одного гектара.
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14 08 2022 10:38
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