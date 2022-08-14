Ферма в США зробила лабіринт в кукурудзяному полі і збирає кошти на підтримку України - видання

Повідомляється, що кошти за відвідування і розваги у ньому будуть перераховані на допомогу українцям.

Фото: Рубрика

Американська ферма Kelder's Farm у м.Кергоксон (штат Нью-Йорк), зробила на своєму кукурудзяному полі лабіринт на підтримку України із зображенням соняшника та написом "We stand with Ukraine". Про це повідомило у нелілю видання "Рубрика". Зазначаєтья, що в цьому регіоні традиційно проживає велика українська громада. Судячи з фото, лабіринт досить масштабний і займає площу не одного гектара.

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