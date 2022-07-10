Аграрії зібрали понад 30 мільйонів тонн зерна та інших культур

Станом на 7 жовтня українські аграрії зібрали 33,3 млн тонн основних сільськогосподарських культур нового врожаю із загальної площі 10,1 мільйона гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 1%, до 62% раніше запланованих площ. Також за тиждень було намолочено 2,1 млн тонн зерна.

Сільськогосподарські виробники завершено збирання пшениці, ячменю та ріпаку. Також завершується збирання гороху – зібрано з 98% площ. Просо зібрали з 76% засіяних площ, гречку – з 48%, соняшник – з 28%, цукрові буряки – 19%, сою – з 14%, кукурудзу – до 2%.

Остаточний урожай пшениці поточного сезону сягнув 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку - 3,1 млн тонн з 1,96 млн га.

Також сумарно зібрано:

2,6 млн тонн соняшника;

1,6 млн тонн цукрових буряків;

0,5 млн тонн сої;

0,4 млн тонн кукурудзи;

251 тис. тонн гороху;

85 тис. тонн гречки;

77 тис. тонн проса.



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