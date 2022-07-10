CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 7 жовтня українські аграрії зібрали 33,3 млн тонн основних сільськогосподарських культур нового врожаю із загальної площі 10,1 мільйона гектарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аграрії зібрали понад 30 мільйонів тонн зерна та інших культур
Фото: bloomberg.com
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
За тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 1%, до 62% раніше запланованих площ. Також за тиждень було намолочено 2,1 млн тонн зерна.
Сільськогосподарські виробники завершено збирання пшениці, ячменю та ріпаку. Також завершується збирання гороху – зібрано з 98% площ. Просо зібрали з 76% засіяних площ, гречку – з 48%, соняшник – з 28%, цукрові буряки – 19%, сою – з 14%, кукурудзу – до 2%.
Остаточний урожай пшениці поточного сезону сягнув 19,2 млн тонн з 4,7 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн з 1,6 млн га, ріпаку - 3,1 млн тонн з 1,96 млн га.
Також сумарно зібрано:
- 2,6 млн тонн соняшника;
- 1,6 млн тонн цукрових буряків;
- 0,5 млн тонн сої;
- 0,4 млн тонн кукурудзи;
- 251 тис. тонн гороху;
- 85 тис. тонн гречки;
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77 тис. тонн проса.
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07 10 2022 15:12 МЕДІА
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