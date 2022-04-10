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Укрзалізниця збільшила обсяги перевезень зерна на понад 60%
Фото з вільного доступу
АТ "Укрзалізниця" у вересні 2022 року перевезло 3,4 млн тонн зернових вантажів та продуктів перемолу. Це на 63,2% більше показника серпня цього року.
Про це Укрінформу повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Зазначається, що найбільше зерна було перевезено на експорт - понад 3 млн тонн (+91,5% до серпня), у внутрішньому сполученні - майже 322 тис. тонн.
Через сухопутні - переходи транспортовано майже 902 тис. тонн зернових, через морські порти — 2 164 тис. тонн зернових.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни обсяг зерна.
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04 10 2022 14:41 МЕДІА
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