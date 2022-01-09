"Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни об'єм зерна

При цьому до портів залізницею доставили 795 тис тонн (у липні - 190 тис тонн). У серпні "Укрзалізниця" загалом завантажила у вагони 1,74 млн тонн зерна.

Середньодобове навантаження вагонів досягло 56 тис тонн. На початку серпня цей показник варіювався в межах 24-40 тис. тонн, але після початку роботи "зернового коридору" навантаження зросло до 50-80 тис тонн/добу.