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"Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни об'єм зерна

Такого результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей
"Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни об Фото: з вільного доступу

"Укрзалізниця" у серпні 2022 року відвантажила на зовнішні ринки 1,6 млн тонн зернових вантажів, що в 1,74 разу перевищує показники липня (917 тис. тонн). 

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.
 

Він зазначив, що рекордного з початку повномасштабної російсько-української війни результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей.

Ткачов уточнив, що наземно у серпні УЗ перевезла 805 тис тонн зерна (у липні - 716 тис тонн) через прикордонні переходи на західному кордоні.

Раніше повідомлялось, що показник експорту зерна впав в два рази.

 

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01 09 2022 14:35
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