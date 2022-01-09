БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИТакого результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" у серпні експортувала рекордний з початку війни об'єм зерна
Фото: з вільного доступу
"Укрзалізниця" у серпні 2022 року відвантажила на зовнішні ринки 1,6 млн тонн зернових вантажів, що в 1,74 разу перевищує показники липня (917 тис. тонн).
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.
Він зазначив, що рекордного з початку повномасштабної російсько-української війни результату вдалося досягти завдяки розблокуванню українських морських портів у рамках Стамбульських зернових домовленостей.
Ткачов уточнив, що наземно у серпні УЗ перевезла 805 тис тонн зерна (у липні - 716 тис тонн) через прикордонні переходи на західному кордоні.
Раніше повідомлялось, що показник експорту зерна впав в два рази.
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