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Показник експорту зерна впав в два рази - Кабмін

Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2022/2023 маркетингового року (липень 2022 – червень 2023) станом на 29 серпня становлять 3,621 млн тонн, що в 2,1 рази, або на 4,017 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Показник експорту зерна впав в два рази - Кабмін Фото: з вільного доступу

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Вже експортовано 981 тис. тонн пшениці, 289 тис. тонн ячменю та 2 334 тис. тонн кукурудзи.

При цьому за вказаний період знизився експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур у 2,1 разу, або на 11,9 тис. тонн, до 10,7 тис. тонн.

Україна, враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, очікує на отримання від цьогорічного експорту зернових щонайменше 20 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що через дунайські порти пройшла рекордна кількість суден з зерном.

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30 08 2022 11:50
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