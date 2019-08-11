Ахметов запускає новинний телеканал

На засіданні регулятора зміни не деталізували, однак, за словами члена Нацради Олександра Ілляшенка, за концепцією - це буде інформаційний канал "Україна 24". Близько 15 годин мовлення на добу - інформаційні програми

У грудні 2019 року телеканал "Україна 24" почне своє цілодобове ефірне мовлення на всій території України, в кабельних мережах операторів, на супутниковій платформі Xtra TV і ОТТ-платформі Oll.tv."

Медіахолдинг олігарха Ріната Ахметова запустить інформаційний телеканал "Україна 24" з грудня 2019 року, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: прес-служба SCM, "Детектор медіа"

Дослівно: "У грудні 2019 року телеканал "Україна 24" почне своє цілодобове ефірне мовлення на всій території України, в кабельних мережах операторів, на супутниковій платформі Xtra TV і ОТТ-платформі Oll.tv.

Програмна політика і ефірна сітка телеканалу "Україна 24" в даний час знаходяться в детальному опрацюванні".

Деталі: На засіданні 7 листопада Національна рада з питань телебачення і радіомовлення переоформила ліцензію телеканалу "Ескулап TV" (ТОВ "Аспер 2011"), який входить в "Медіа Група Україна", через зміну логотипу та концепції мовлення.

На засіданні регулятора зміни не деталізували, однак, за словами члена Нацради Олександра Ілляшенка, за концепцією - це буде інформаційний канал "Україна 24". Близько 15 годин мовлення на добу - інформаційні програми.

Довідка: Власником медіа-холдингу "Медіа Група Україна" є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Медіахолдинг об'єднує телеканали "Україна", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1"/"Футбол 2", "Донбас", "34 телеканал", "Сигма", оператор супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/Ukriane 2, NLO TV 1/NLO TV 2.

Також до холдингу входять продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТВ", медіа-агентство "Медіа Партнерство Баїнг", мультимедійна платформа "Сегодня" - теленовини "Сегодня" і сайт segodnya.ua, проект Vogue UA.

Нагадаємо, що "1+1 media" розпочала блекаут своїх телеканалів