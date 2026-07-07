Держтелеканал Угорщини вибачився за роки брехні та призупинив мовлення

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав ці події "історичними".

В Угорщині державний телеканал M1 попросив вибачення за брехню та оголосив про призупинення роботи.

Про це пише Telex.

У вівторок, 7 липня, трансляція M1 була призупинена. У титрах телеканал зазначив, що ЗМІ, які працюють для суспільства, не можуть брехати, а також висловив вибачення за те, що робив це протягом багатьох років. "Суспільні ЗМІ зараз проходять трансформацію, щоб і надалі залишатися незалежними та надійними. Висвітлення новин тимчасово призупинено", – йдеться у титрах.

Також перестав працювати сайт Hirado.hu, а державне Kossuth Radio, якому експриємр Орбан щоп'ятниці давав компліментарні ранкові "інтерв'ю", наразі транслює лише музику.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав ці події "історичними". "Сьогодні завершилися пропагандистські трансляції на державних медіаплатформах. Вони брехали вночі, брекали вдень, брехали на всіх хвилях. Тепер цьому кінець", – заявив він.

Нагадаємо, у 2011 році уряд Угорщини на чолі з Орбаном створив фонд MTVA, який інтегрував усі державні ЗМІ під одним дахом – вісім телеканалів, сім радіостанцій та головну інформаційну агенцію MTI. Медіахолдинг позиціювався як незалежний, але в реальності був рупором влади.