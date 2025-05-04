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ПОЛІТИКА

AI-фото Трампа у ролі Папи викликало обурення у Ватикані

04 травня 2025, 12:35
AI-фото Трампа у ролі Папи викликало обурення у Ватикані
Фото: apnews.com
Церква, політики та віруючі сприйняли це як блюзнірство й політичну клоунаду, яка ображає почуття мільярда католиків.

Соцмережі, церковні і політичні кола вибухнули обуренням через публікацію президента США Дональда Трампа, де він зображений у вигляді Папи Римського. Ілюстрацію, створену за допомогою штучного інтелекту, багато хто сприйняв як блюзнірство — особливо на тлі смерті Папи Франциска, яка трапилася лише за день після Великодня.

Як повідомляє Newsweek, скандал вибухнув під час дев’ятиденного трауру, який Католицька церква дотримується після смерті понтифіка. Зображення Трампа у папських шатах, опубліковане у п’ятницю та поширене офіційним акаунтом Білого дому у мережі X, вважають вкрай недоречним.

Цей жест викликав шквал критики. У Ватикані навіть провели окреме обговорення на засіданні в суботу, а в Італії політики назвали дії Трампа "клоунадою, що ображає віруючих". Колишній прем’єр Італії Маттео Ренці заявив, що пост Трампа ображає не лише Церкву, а й саму ідею духовної гідності.

Католицька конференція штату Нью-Йорк видала заяву із жорсткою критикою: "Ми щойно поховали нашого Папу. Це не час для глузування".

Трамп, який не є католиком, неодноразово підкреслював свою підтримку релігійної свободи, але водночас у минулому жартував, що "хотів би бути Папою", називаючи це "своїм вибором номер один".

Білий дім намагався згладити хвилю критики: речниця Керолайн Левітт зазначила, що Трамп особисто прибув до Ватикану на похорон Папи Франциска, виявивши повагу до його пам’яті. Проте багатьох це не переконало.

Голова RNC Майкл Стіл, римо-католик, написав: "Це більше, ніж недоречність. Це вияв емоційної інфантильності". Антитрампівська група "Республіканці проти Трампа" наголосила: "У час скорботи Трамп вирішив глузувати з віри мільярда людей. Це ганьба".

Конклав з виборів нового Папи має розпочатися 7 травня у Сикстинській капелі. За Папою Франциском залишився спадок відкритості, який, схоже, вступив у конфлікт із політичним стилем 45-го президента США.

ВатиканДональд ТрампПапа Римськийштучний інтелект

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