Air Canada заплатить у США рекордний штраф

Офіс оголошує, шо уклав угоду на 4,5 млн дол. з Air Canada. Угода вирішить претензії Офісу до перевізника через його значні затримки у наданні відшкодувань тисячам користувачів за рейси до та з США, які перевізник скасував або суттєво змінив

Через значні затримки із відшкодуванням грошей за скасовані або суттєво змінені авіарейси, перевізник Air Canada заплатить 4,5 млн дол штрафу в США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Офісі захисту авіапасажирів мінтрансу США.

"Офіс оголошує, шо уклав угоду на 4,5 млн дол. з Air Canada. Угода вирішить претензії Офісу до перевізника через його значні затримки у наданні відшкодувань тисячам користувачів за рейси до та з США, які перевізник скасував або суттєво змінив", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що із цієї суми 2,5 млн дол будуть повернуті Air Canada для виплати відшкодувань пасажирам, які придбали квитки без права скасування, але врешті вирішили не летіти через значні затримки рейсу чи зміну маршруту. Решта 2 млн дол будуть перераховані у державну скарбницю США.

У США всі авіакомпанії зобов’язані протягом тижня повертати кошти пасажирам за рейси, які не відбулися або були суттєво змінені з вини авіакомпанії. У разі оплати за квитки готівкою, цей термін зростає до 20 днів. “Ця угода передбачає виплату найбільшої суми, яку Офіс будь-коли вимагав у авіакомпанії”, - зауважили у відомстві.

У розпал пандемії COVID-19 Air Canada суттєво перевищувала ці терміни й не вела із пасажирами щиросердних перемовин. Скарги з цього приводу до Офісу захисту авіапасажирів подали більше 5000 людей.