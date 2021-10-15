Збанкрутувала найбільша авіакомпанія Італії

Найбільший авіаперевізник Італії – компанія Alitalia – ліквідована в рамках процедури банкрутства після 75 років існування.

У четвер літак компанії здійснив останній рейс за маршрутом Кальярі – Рим.

Як зазначається, відтепер польоти здійснюватиме створена в процесі реорганізації компанія Italia Transport Aereo (ITA).

Новий державний перевізник, якому уряд виділить 1,35 млрд євро протягом трьох років, матиме парк з 52 літаків і 2800 працівників, що складає близько третини від персоналу Alitalia.

Серед своїх маршрутів ITA планує виконувати рейси з Рима та Мілана до Нью-Йорка, а також до Токіо, Бостона та Маямі. Європейські напрямки включатимуть Париж, Лондон, Амстердам, Брюссель, Франкфурт та Женеву, пише АР.

Компанія Alitalia була створена у 1946 році. З 1999 року у перевізника почалися фінансові труднощі. За останні 20 років уряд поніс близько 13 мільярдів євро збитків, намагаючись утримати національного перевізника на плаву. У 2017 році компанія перейшла під зовнішнє управління, але їй так і не змогли знайти інвестора.