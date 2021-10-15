БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільший авіаперевізник Італії – компанія Alitalia – ліквідована в рамках процедури банкрутства після 75 років існування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збанкрутувала найбільша авіакомпанія Італії
У четвер літак компанії здійснив останній рейс за маршрутом Кальярі – Рим
Фото: Miguel Ángel Sanz, Unsplash
Про це повідомляє Reuters.
У четвер літак компанії здійснив останній рейс за маршрутом Кальярі – Рим.
Як зазначається, відтепер польоти здійснюватиме створена в процесі реорганізації компанія Italia Transport Aereo (ITA).
Новий державний перевізник, якому уряд виділить 1,35 млрд євро протягом трьох років, матиме парк з 52 літаків і 2800 працівників, що складає близько третини від персоналу Alitalia.
Серед своїх маршрутів ITA планує виконувати рейси з Рима та Мілана до Нью-Йорка, а також до Токіо, Бостона та Маямі. Європейські напрямки включатимуть Париж, Лондон, Амстердам, Брюссель, Франкфурт та Женеву, пише АР.
Компанія Alitalia була створена у 1946 році. З 1999 року у перевізника почалися фінансові труднощі. За останні 20 років уряд поніс близько 13 мільярдів євро збитків, намагаючись утримати національного перевізника на плаву. У 2017 році компанія перейшла під зовнішнє управління, але їй так і не змогли знайти інвестора.
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