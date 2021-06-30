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United Airlines оголосила про найбільшу закупівлю літаків у своїй історії

United розширює свій флот на 270 літаків Boeing та Airbus, що є найбільшим замовленням в історії авіакомпанії, а також найбільшим для однієї компанії за десятиліття
Американський гігант у сфері авіаперевезень, компанія United Airlines, оголосила про закупівлю одразу 270 нових літаків, що є найбільшим замовленням в історії компанії.
United Airlines оголосила про найбільшу закупівлю літаків у своїй історії
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії, передає Укрінформ.
 
"United розширює свій флот на 270 літаків Boeing та Airbus, що є найбільшим замовленням в історії авіакомпанії, а також найбільшим для однієї компанії за десятиліття", - зауважується в повідомленні.
 
При цьому уточнюється, що компанія закуповує 200 літаків Boeing 737 MAX і 70 Airbus A321neo. Крім того, вона планує модернізацію 100% решти основного вузькофюзеляжного парку. Головна мета – змінити якість сервісу та створити новий фірмовий інтер’єр, збільшивши кількість місць преміум-класу, розширивши вантажні відсіки та покращивши системи мультимедіа і WiFi.
 
Масштабна закупівля є частиною нової програми компанії "United Next", розрахованої на середню перспективу. Вона передбачає збільшення можливостей для пасажироперевезень, суттєво зменшення викидів СО2 на одне місце, створення десятків тисяч якісних робочих місць.
 
"У поєднанні з поточним портфелем замовлень United очікує представити більше 500 нових вузькофюзеляжних літаків: 40 у 2022-му, 138 у 2023-му та цілих 350 у 2024-му роках й пізніше", - зауважується в повідомленні.
 
United Airlines вважається однією з найбільших у США й у світі компаній-авіаперевізників. Її штаб-квартира знаходиться в Чикаго, штат Іллінойс.
 
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30 06 2021 11:28
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