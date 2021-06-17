НОВИНИУ роботі сайтів найбільших американських авіакомпаній – Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines і Southwest Airlines, у четвер вранці стався збій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі сайтів найбільших авіакомпаній США стався збій
Southwest скасувала у середу майже 300 рейсів і затримала більше як 500 на наступний день після того, як була змушена тимчасово припинити роботу через збій
Фото: AFP
Сайт Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах, зафіксував понад тисячу повідомлень користувачів про проблеми у роботі Southwest Airlines, понад 400 – у роботі Delta Air Lines. Для інших двох авіакомпаній ця кількість становила близько 300, повідомляє Reuters.
Як зазначається, Southwest скасувала у середу майже 300 рейсів і затримала більше як 500 на наступний день після того, як була змушена тимчасово припинити роботу через збій.
Крім цього, збій сьогодні стався в роботі низки великих банків Австралії. Попередньо, з проблемами зіткнулися клієнти Westpac, St George Bank, ANZ і Bank of Commonwealth. Користувачі отримують повідомлення про помилки під час спроби ввійти до служб банків.
Зараз причину з'ясовують фахівці, повідомив телеканал 9 news.
Поки невідомо, чи пов'язані між собою ці випадки.
Як повідомлялося, 8 червня у роботі сайтів великих ЗМІ Великої Британії й США та інтернет-сервісів стався масштабний збій.
Збій зачепив сайти CNN, The Guardian, The New York Times та частково - BBC й Financial Times. Проблеми відчувалися й у доступі до сайтів Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe.є
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17 06 2021 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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