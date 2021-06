У роботі сайтів найбільших авіакомпаній США стався збій

У роботі сайтів найбільших американських авіакомпаній – Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines і Southwest Airlines, у четвер вранці стався збій.

Сайт Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах, зафіксував понад тисячу повідомлень користувачів про проблеми у роботі Southwest Airlines, понад 400 – у роботі Delta Air Lines. Для інших двох авіакомпаній ця кількість становила близько 300, повідомляє Reuters.

Як зазначається, Southwest скасувала у середу майже 300 рейсів і затримала більше як 500 на наступний день після того, як була змушена тимчасово припинити роботу через збій.

Крім цього, збій сьогодні стався в роботі низки великих банків Австралії. Попередньо, з проблемами зіткнулися клієнти Westpac, St George Bank, ANZ і Bank of Commonwealth. Користувачі отримують повідомлення про помилки під час спроби ввійти до служб банків.

Зараз причину з'ясовують фахівці, повідомив телеканал 9 news.

Поки невідомо, чи пов'язані між собою ці випадки.

Як повідомлялося, 8 червня у роботі сайтів великих ЗМІ Великої Британії й США та інтернет-сервісів стався масштабний збій.

Збій зачепив сайти CNN, The Guardian, The New York Times та частково - BBC й Financial Times. Проблеми відчувалися й у доступі до сайтів Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe.є