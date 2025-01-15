Байден підтвердив угоду між Ізраїлем і Хамасом про припинення вогню та звільнення заручників (оновлено)

Ця угода зупинить бойові дії у Секторі Гази.

Президент США Джо Байден підтвердив, що після місяців інтенсивної дипломатії Ізраїль і Хамас через посередників домовилися припинити вогонь і звільнити заручників. Він також сподівається на припинення бойових дій у Секторі Гази.

Про це заявив Байден.

"Ця угода зупинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить обсяг необхідної гуманітарної допомоги палестинцям і возз'єднає (ізраїльських, - ред.) заручників із сім'ями після більш ніж 15 місяців полону", - заявив президент США.

Він зазначив, що запропонував контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою безпеки ООН.

"Це результат не тільки надзвичайного тиску на Хамас, зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану (мається на увазі розгром "Хезболли" ізраїльською армією, - ред.), а й копіткої американської дипломатії", - наголосив Байден.

За його словами, настав час припинити бойові дії в Секторі Гази і почати роботу з побудови миру і безпеки. Байден нагадав, що Хамас утримує трьох американських заручників.

"У межах цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - додав він.

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, сьогодні в Досі (Катар) за посередництва США, Катару та Єгипту було підписано угоду між Ізраїлем і Хамас.

Припинення вогню і звільнення заручників відбуватиметься в кілька етапів. На першому Хамас має звільнити 33 особи, якщо це станеться, на 16-й день після початку дії угоди почнуться переговори про звільнення решти. В обмін на це Ізраїль поступово виведе війська з більшої частини Сектора Гази, але збереже присутність у буферній зоні.

Обраний президент США Дональд Трамп назвав своїм досягненням укладену в середу угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, заявивши, що вона не відбулася би без його перемоги в листопаді над віцепрезиденткою Гарріс, пише The Hill.

"Ця епічна угода про припинення вогню могла відбутися лише в результаті нашої історичної Перемоги в листопаді, оскільки вона сигналізувала всьому світу, що моя адміністрація прагнутиме миру та домовлятиметься про угоди для забезпечення безпеки всіх американців і наших союзників", — написав він у дописі у соцмережі Truth Social.

На запитання репортерки, чиєю ж, зрештою, заслугою є припинення вогню, Байден, який вже розвертався, щоб залишити пресконференцію, обернувся і з посмішкою відповів: "Ви жартуєте?"