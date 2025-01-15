Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден підтвердив угоду між Ізраїлем і Хамасом про припинення вогню та звільнення заручників (оновлено)

15 січня 2025, 21:54
Байден підтвердив угоду між Ізраїлем і Хамасом про припинення вогню та звільнення заручників (оновлено)
з вільних джерел
Ця угода зупинить бойові дії у Секторі Гази.

Президент США Джо Байден підтвердив, що після місяців інтенсивної дипломатії Ізраїль і Хамас через посередників домовилися припинити вогонь і звільнити заручників. Він також сподівається на припинення бойових дій у Секторі Гази.

Про це заявив Байден.

"Ця угода зупинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить обсяг необхідної гуманітарної допомоги палестинцям і возз'єднає (ізраїльських, - ред.) заручників із сім'ями після більш ніж 15 місяців полону", - заявив президент США.

Він зазначив, що запропонував контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою безпеки ООН.

"Це результат не тільки надзвичайного тиску на Хамас, зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану (мається на увазі розгром "Хезболли" ізраїльською армією, - ред.), а й копіткої американської дипломатії", - наголосив Байден.

За його словами, настав час припинити бойові дії в Секторі Гази і почати роботу з побудови миру і безпеки. Байден нагадав, що Хамас утримує трьох американських заручників.

"У межах цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - додав він.

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, сьогодні в Досі (Катар) за посередництва США, Катару та Єгипту було підписано угоду між Ізраїлем і Хамас.

Припинення вогню і звільнення заручників відбуватиметься в кілька етапів. На першому Хамас має звільнити 33 особи, якщо це станеться, на 16-й день після початку дії угоди почнуться переговори про звільнення решти. В обмін на це Ізраїль поступово виведе війська з більшої частини Сектора Гази, але збереже присутність у буферній зоні.

Обраний президент США Дональд Трамп назвав своїм досягненням укладену в середу угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, заявивши, що вона не відбулася би без його перемоги в листопаді над віцепрезиденткою Гарріс, пише The Hill.

"Ця епічна угода про припинення вогню могла відбутися лише в результаті нашої історичної Перемоги в листопаді, оскільки вона сигналізувала всьому світу, що моя адміністрація прагнутиме миру та домовлятиметься про угоди для забезпечення безпеки всіх американців і наших союзників", — написав він у дописі у соцмережі Truth Social.

На запитання репортерки, чиєю ж, зрештою, заслугою є припинення вогню, Байден, який вже розвертався, щоб залишити пресконференцію, обернувся і з посмішкою відповів: "Ви жартуєте?"

ХАМАСІзраїльСектор ГазиДжо Байденприпиненя вогню

Останні матеріали

Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Політика
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Переклад iPress – 14 січня 2025, 08:48
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється