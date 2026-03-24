Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу анонсував нові атаки по Ірану після обстрілу Тель-Авіва
24 березня 2026, 15:33
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати удари по Ірану. Заяві передував ракетний обстріл Ірану по центру Тель-Авіва.
Про це повідомили у Guardian.
За даними медіа, внаслідок іранських ударів по центру Тель-Авіва були зруйновані будівлі та автомобілі. Щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Уламки перехоплених ракет також впали в Рош-га-Аїні, де повідомили про незначні пошкодження будівель.
На обстріл, як повідомило Associated Press, відреагував прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Він анонсував нові атаки по Ірану та Лівану, поки США розглядають можливість укладення перемир’я.
Нетаньягу каже, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом, який сказав йому, що "є шанс" використати здобутки на полі бою для укладення угоди з Іраном, яка дозволить досягти поставлених цілей.
"Це ще не кінець. Ми захищатимемо наші життєво важливі інтереси за будь-яких обставин", — зазначив він.
Як передає Guardian, Корпус вартових ісламської революції Ірану у відповідь заявив, що "без обмежень" завдаватиме сильних ударів по ізраїльських військах на півночі Ізраїлю та в районі Сектора Гази, якщо країна не припинить атакувати Ліван та Палестину.