Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу анонсував нові атаки по Ірану після обстрілу Тель-Авіва

За даними медіа, внаслідок іранських ударів по центру Тель-Авіва були зруйновані будівлі та автомобілі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати удари по Ірану. Заяві передував ракетний обстріл Ірану по центру Тель-Авіва.

Про це повідомили у Guardian.

За даними медіа, внаслідок іранських ударів по центру Тель-Авіва були зруйновані будівлі та автомобілі. Щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Уламки перехоплених ракет також впали в Рош-га-Аїні, де повідомили про незначні пошкодження будівель.

На обстріл, як повідомило Associated Press, відреагував прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Він анонсував нові атаки по Ірану та Лівану, поки США розглядають можливість укладення перемир’я.