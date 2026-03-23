Ізраїль розраховував на повстання в Ірані, але воно не відбулося – NYT

План США та Ізраїлю швидко завершити війну через внутрішній бунт проти іранської влади провалився, адже режим зберіг контроль.

Президент США Дональд Трамп напередодні військової операції проти Ірану не довірився оцінкам американської розвідки і зробив ставку на дані Ізраїлю, які передбачали можливе повстання всередині країни.

Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times.

За інформацією видання, Ізраїль розробляв план, який передбачав удари по Ірану паралельно з підбурюванням внутрішніх протестів.

Очікувалося, що це може призвести до швидкого повалення режиму. Ідею просував глава ізраїльської розвідки Моссад Девід Барнеа, а прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу представив її у Вашингтоні.

Нетаньягу переконував Трампа, що іранська влада може впасти під тиском масових протестів. Водночас американські розвідувальні служби та аналітики ізраїльської військової розвідки AMAN оцінювали ймовірність такого сценарію як низьку.

Попри ці застереження, сторони розглядали варіант серії ударів по іранському керівництву та інфраструктурі з розрахунком на швидку дестабілізацію країни.

У підсумку, зазначає видання, надмірна впевненість у можливості спровокувати повстання стала стратегічною помилкою. Це спричинило подальшу ескалацію: Іран завдав ударів у відповідь, було заблоковано Ормузьку протоку, а ціни на нафту різко зросли.

На тлі цього в Ірані вже відбувалися антиурядові протести, викликані економічною кризою, однак вони були жорстко придушені владою.