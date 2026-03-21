США та Ізраїль атакували ядерний об'єкт в Ірані
21 березня 2026, 14:10
США та Ізраїль вранці 21 березня завдали удару по комплексу зі збагачення урану "Шахід Ахмадіан-Рошун" в іранському місті Натанз.
Про це повідомила Організація з атомної енергії Ірану.
"Комплекс зі збагачення імені шахіда Ахмаді Роушана в Натанзі сьогодні вранці було атаковано", - повідомили в організації.
Зазначаться, що витоків радіоактивних матеріалів унаслідок ракетного удару не зафіксовано.
Загроза для населення прилеглих районів відсутня.
Водночас в Ірані заявили, що атака на комплекс зі збагачення урану порушує положення Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.