Дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи.

Міністерство оборони ФРН та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X. Це пояснюють тим, що дискутувати на платформі "стає дедалі складніше".

Про це повідомляє Politico.

Рішення покинути платформу ухвалили через кілька днів після того, як її власник, американський мільярдер Ілон Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель. Після такого кроку Міноборони Берлін обговорить, чи повинні всі установи припинити користуватися соціальною мережею.

Дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи. Міноборони не перейде до Bluesky — популярної альтернативи X — натомість продовжить поширювати контент в Instagram, YouTube та на каналі у WhatsApp.

Мільярдер та союзник нового президента США Дональда Трампа Ілон Маск загрожує європейській демократії, використовуючи свою соціальну мережу X (Twitter) для очорнення політиків і просування ультраправих поглядів.

Мільярдер не так підтримав ультраправу партію AfD, напередодні виборів у Німеччині, та безпідставно звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "співучасті в масових зґвалтуваннях" - говорячи про скандал десятирічної давнини з бандами, які займалися зґвалтуванням дітей.