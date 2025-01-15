Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міноборони Німеччини припиняє користування соцмережею X через суперечки з Маском

15 січня 2025, 18:52
Міноборони Німеччини припиняє користування соцмережею X через суперечки з Маском
Дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи.

Міністерство оборони ФРН та Бундесвер тимчасово припинили роботу своїх акаунтів у соцмережі X. Це пояснюють тим, що дискутувати на платформі "стає дедалі складніше".

Про це повідомляє Politico.

Рішення покинути платформу ухвалили через кілька днів після того, як її власник, американський мільярдер Ілон Маск поспілкувався на X з лідеркою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель. Після такого кроку Міноборони Берлін обговорить, чи повинні всі установи припинити користуватися соціальною мережею.

Дві німецькі профспілки та Федеральний суд також заявили, що заморозять свої облікові записи. Міноборони не перейде до Bluesky — популярної альтернативи X — натомість продовжить поширювати контент в Instagram, YouTube та на каналі у WhatsApp.

Мільярдер та союзник нового президента США Дональда Трампа Ілон Маск загрожує європейській демократії, використовуючи свою соціальну мережу X (Twitter) для очорнення політиків і просування ультраправих поглядів. 

Мільярдер не так підтримав ультраправу партію AfD, напередодні виборів у Німеччині, та безпідставно звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "співучасті в масових зґвалтуваннях" - говорячи про скандал десятирічної давнини з бандами, які займалися зґвалтуванням дітей. 

НімеччинаІлон МаскX (Twitter)

Останні матеріали

Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Політика
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Переклад iPress – 14 січня 2025, 08:48
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється