Маск загрожує європейській демократії – Financial Times

Ілон Маск активно втручається у внутрішні справи країн Євросоюзу і Британії.

Мільярдер та союзник нового президента США Дональда Трампа Ілон Маск загрожує європейській демократії, використовуючи свою соціальну мережу X (Twitter) для очорнення політиків і просування ультраправих поглядів.

Про це йдеться в статті журналу Financial Times.

В той же час, власник Meta Марк Цукерберг ставить "свободу слова" вище незалежної перевірки фактів на своїх платформах.

Видання пише, що європейські лідери можуть побоюватися, що якщо вступлять у конфлікт з американськими мільярдерами, намагаючись "захистити свої демократії" і можуть зіткнутися з відплатою з боку Білого дому.

Соцмережа X (Twitter) має велике і тому у Маска є влада, яка посилюється дружністю з Трампом.

Мільярдер не так підтримав ультраправу партію AfD, напередодні виборів у Німеччині, та безпідставно звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "співучасті в масових зґвалтуваннях" - говорячи про скандал десятирічної давнини з бандами, які займалися зґвалтуванням дітей.

Цукерберг же поки не використовує свої платформи для пропаганди власних чи екстремістських поглядів, однак вже зараз це має вигляд невдалої спроби заручитися прихильністю Трампа після інцидентів.

Також гендиректор Meta приєднався до ідеї Маска про "свободу слова", заявивши, що співпрацюватиме з новим президентом, аби протистояти "інституціоналізованій цензурі" онлайн-платформ в Європі.

Демократичні лідери в Євросоюзі та інших країнах мають уникати панічної реакції, яка грає Маску на руку.

Тим більше, що в коаліції прихильників Трампа "намітилися розколи", які послаблять вплив Маска і зменшать ризики для політиків, які намагаються його стримати.

"Європейські лідери мають ясно дати зрозуміти, що існують правила, за якими мають грати мережі Маска і Цукерберга. Закон ЄС про цифрові послуги і Закон Великої Британії про безпеку в Інтернеті загрожують великим онлайн-платформам, які не в змозі присікти незаконний контент, включно з формами дезінформації, великими штрафами", - пише Financial Times.

Днями Франція закликала ЄС до жорстких дій проти втручання Маска у політику.