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ПОЛІТИКА

Франція закликає ЄС до жорстких дій проти втручання Маска у політику

08 січня 2025, 14:26
Франція закликає ЄС до жорстких дій проти втручання Маска у політику
Фото: з вільних джерел
За словами Барро, можливість блокування соцмережі X "передбачена законами" його країни.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Єврокомісію захистити країни-члени з "найбільшою твердістю" від втручання у європейську політику, зокрема, з боку американського мільярдера Ілона Маска. За його словами, можливість блокування соцмережі X, якою володіє Маск, "передбачена законами" Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Європейська комісія або застосовує з найбільшою твердістю закони, які ми надали собі для захисту нашого простору, або ні, і тоді їй доведеться погодитися повернути державам-членам ЄС можливість це робити. Ми повинні прокинутися", — заявив Барро в етері радіо France Inter.

Нещодавно американський мільярдер та соратник обраного президента Дональда Трампа Ілон Маск закликав провести у Великій Британії нові вибори. За ніч у соцмережі X, якою він володіє, підприємець зробив ряд дописів з критикою політики Лондона.  

Сьогодні, 8 січня, Маск публічно нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить обраний президент Дональд Трамп. 

Грубий коментар Маска з’явився під твітом Джастіна Трюдо, де той категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп. 

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".

"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш", – написав Ілон Маск.

Обраний президент США Дональд Трамп у вівторок знову запропонував додати Канаду до складу Сполучених Штатів як 51-й штат, опублікувавши карти, на яких Канада зображена як частина США.

ФранціяЄвросоюзІлон Маск

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