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ПОЛІТИКА

Міністерство фінансів США вводить проти росії нові санкції

15 січня 2025, 18:33
Міністерство фінансів США вводить проти росії нові санкції
До списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини рф, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.

Міністерство фінансів США вводить проти росії нові санкції і посилює відповідальність за обхід уже наявних. Вашингтон хоче вплинути на схему між компаніями в росії та Китаї, яка полегшує москві проводити платежі за підсанкційні товари.

Про це повідомили в пресрелізі.

Так, з релізу на сайті американського Мінфіну випливає, що санкції були застосовані до:

  • корпорації "Тактичне ракетне озброєння";
  • "Воєнторгу";
  • "Барнаултрансмаша", що випускає двигуни для БМП;
  • Федеральної служби з військово-технічного співробітництва рф;
  • Запорізьку АЕС,
  • виставковий центр "Патріот".

Водночас до підсанкційного списку громадян додано кілька нових імен. Серед них:

  • Яків Антонов, пов’язаний із державною корпорацією "Атомфлот".
  • Олексій Дмитрієнко, із вказаними індивідуальними податковими номерами.
  • Владислав Ісаєв, пов'язаний із Запорізькою АЕС.
  • Олег Кірюшкін, який також має громадянство Німеччини.
  • Клим Комаров та Олександр Козлов.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на рф через її агресію та порушення міжнародного права. Він зауважив, що низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані.

До списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини рф, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.

Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема, серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій.

Також, за його даними, під обмеження потрапили: 

  • ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" та її генеральний директор Владислав Ісаєв - структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС. 
  • Дві дочірні компанії "Росатома": НПО "Центротех" та ФГУП "Горно-химический комбинат". 
  • Понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод. 
  • Іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам. 
  • Майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA. 
  • Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp. 
  • Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга.
  • Близько 25 металургійних підприємств рф, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, "Терра Сталь Групп" та компанії групи Керамакс. 
  • Турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів рф. 

"Санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей рф для ведення війни та обходу існуючих обмежень. Я вдячний нашим експертам за роботу з дослідження компонентів у російській зброї. Це велика робота, ви молодці", - наголосив Єрмак.

Нещодавно оголошені санкції США можуть суттєво порушити експорт енергоносіїв з росії, оскільки Штати внесли до "чорного списку" танкери, які перевозили понад п'яту частину морських нафтових потоків рф.

160 танкерів, що потрапили під американські санкції, оголошені минулого тижня, в 2024 році перевозили понад 1,6 мільйона барелів на день російської нафти, що становить близько 22% морського експорту країни, згідно з новим звітом МЕА, опублікованим у середу, 15 січня. Наразі, однак, агентство зберегло прогноз щодо потоків нафти з рф і буде оновлювати його "за розвитком ситуації".

СШАвійнасанкціі проти росії

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